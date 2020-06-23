Госдеп заявил о готовности США работать с Россией в рамках ДОН

В Госдепартаменте США заявили о готовности Соединённых Штатов работать с Россией с целью решения вопросов в рамках Договора по открытому небу (ДОН).

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад Госдепа на тему контроля над вооружениями.

В документе говорится, что США «до тех пор, пока остаются стороной ДОН», продолжат тесно сотрудничать с союзниками и партнёрами в консультативной комиссии, её рабочих группах и на других площадках «в ответ на допускаемые Россией нарушения».

«США по-прежнему готовы добросовестно работать с Россией для поиска решений этих вопросов», — заявили в Госдепе.

21 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ДОН. Решение вступает в силу через шесть месяцев.

В МИД России отметили, что Госдепартамент США фабрикует обвинения в адрес российской стороны о якобы нарушениях ДОН, чтобы отвести внимание от случаев несоблюдения договора со стороны самого Вашингтона и их союзников.