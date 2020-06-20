Антонов оценил угрозу для нацбезопасности в случае выхода США из ДСНВ

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что национальная безопасность России не пострадает в случае выхода США из договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Антонов оценил угрозу для нацбезопасности в случае выхода США из ДСНВ
  • РИА Новости

«Если же США примут решение не продлевать соглашение по СНВ, наша реакция будет спокойной, продуманной, взвешенной. Твёрдо убеждён, что российские военные давно просчитали все последствия такого шага. Национальная безопасность нашей страны не пострадает», — сказал он в интервью ТАСС.

Однако, по его словам, непродление договора приведёт к негативным последствиям для международной стабильности, в частности для Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Антонов добавил, что вопрос продления ДСНВ станет ключевым на переговорах представителей МИД России и США в Вене.

«Мы хотим понять, каковы планы США в отношении этого договора», — отметил он.

Ранее стало известно, что спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли и замглавы МИД России Сергей Рябков проведут переговоры по контролю над вооружениями в Австрии 22—23 июня.

Советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен исключил выход США из ДСНВ.

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