Россия и США обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли и замглавы МИД России Сергей Рябков проведут переговоры по контролю над вооружениями в Австрии 22-23 июня.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

«Биллингсли отправится в Австрию 22–23 июня, чтобы обсудить на встрече с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым взаимно согласованные темы, касающиеся будущего контроля над вооружениями», — указано в тексте.

Отмечается, что США также направили Китаю приглашение принять участие в обсуждении.

Ранее Маршалл Биллингсли заявил, что все ядерные арсеналы России и Китая необходимо включить в новое соглашение по контролю над вооружениями.