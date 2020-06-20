Россия и США обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа США.
«Биллингсли отправится в Австрию 22–23 июня, чтобы обсудить на встрече с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым взаимно согласованные темы, касающиеся будущего контроля над вооружениями», — указано в тексте.
Отмечается, что США также направили Китаю приглашение принять участие в обсуждении.
Ранее Маршалл Биллингсли заявил, что все ядерные арсеналы России и Китая необходимо включить в новое соглашение по контролю над вооружениями.