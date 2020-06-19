В Китае выявили 32 случая инфицирования коронавирусом за сутки

В Китае выявили 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки, летальных исходов не зафиксировано.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что большинство новых случаев не были завезены из-за границы.

Как уточняется, в медчреждениях на данный момент находятся 293 пациента с коронавирусом.

Ранее стало известно, что пекинские власти с 19 июня временно приостановят все пассажирские перевозки в другие регионы Китая в связи со вспышкой коронавируса в городе.