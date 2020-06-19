В Китае выявили 32 случая инфицирования коронавирусом за сутки
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что большинство новых случаев не были завезены из-за границы.
Как уточняется, в медчреждениях на данный момент находятся 293 пациента с коронавирусом.
Ранее стало известно, что пекинские власти с 19 июня временно приостановят все пассажирские перевозки в другие регионы Китая в связи со вспышкой коронавируса в городе.