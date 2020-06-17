Вирусолог оценил ситуацию в Китае

Короткая ссылка
Академик РАЕН, профессор, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн оценил ситуацию в Китае.
Вирусолог оценил ситуацию в Китае
  • Reuters

«Я не видел данных, что это новый коронавирус. Это тот же самый коронавирус — COVID-19. Он никуда не денется», — заявил он в беседе с изданием «Ридус».

Как отметил Альтштейн, в Пекине принимаются противоэпидемические меры, но чрезвычайного положения там нет.

По его словам, вторая волна коронавируса осенью неизбежна.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в Китае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить