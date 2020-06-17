Вирусолог оценил ситуацию в Китае

Академик РАЕН, профессор, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн оценил ситуацию в Китае.

«Я не видел данных, что это новый коронавирус. Это тот же самый коронавирус — COVID-19. Он никуда не денется», — заявил он в беседе с изданием «Ридус».

Как отметил Альтштейн, в Пекине принимаются противоэпидемические меры, но чрезвычайного положения там нет.

По его словам, вторая волна коронавируса осенью неизбежна.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в Китае.