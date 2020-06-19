Чавушоглу оценил отношения Турции и России

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Россия и Турция ведут дипломатический диалог по нескольким актуальным проблемам и могут договариваться, несмотря на разногласия. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу оценил отношения Турции и России
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Можем ли мы договориться с Россией, несмотря на разногласия? Если вы искренни, то решение будет найдено. Мы начали астанинский процесс, чтобы решить сирийскую проблему, потом к нему присоединился Иран. Сейчас ведём с Россией дипломатический процесс по Ливии», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала CNN Turk.

Чавушоглу отметил, что при отсутствии договорённостей по некоторым вопросам не стоит «рвать отношения в других областях».

«Мы состоим в НАТО, не поддерживаем Россию по Крыму, Украине, Грузии… Но мы ведём себя открыто, не действуем за спиной. И если противоположная сторона тоже ведёт себя искренне, то можно договориться. И мы договариваемся с россиянами по многим темам», — отметил турецкий министр.

Ранее стало известно, что Министерства иностранных дел и обороны России и Турции продолжают работать в поддержку ливийского урегулирования, а дата встречи глав ведомств с обеих сторон будет согласована позднее.

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