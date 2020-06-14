Встречу глав МИД и Минобороны России и Турции согласуют дополнительно

Министерства иностранных дел и обороны России и Турции продолжают работать в поддержку ливийского урегулирования, а дата встречи глав ведомств с обеих сторон будет согласована позднее.

Об этом сообщили в МИД России.

«Работа продолжается. Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно», — говорится в заявлении министерства.

Там уточнили, что эксперты находятся в контакте в интересах скорейшего согласования прекращения огня и налаживания межливийского переговорного процесса.

13 июня сообщалось, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны России Сергей Шойгу посетят Турцию 14 июня для проведения консультаций по региональной проблематике.