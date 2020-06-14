Встречу глав МИД и Минобороны России и Турции согласуют дополнительно
- РИА Новости
Об этом сообщили в МИД России.
«Работа продолжается. Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно», — говорится в заявлении министерства.
Там уточнили, что эксперты находятся в контакте в интересах скорейшего согласования прекращения огня и налаживания межливийского переговорного процесса.
13 июня сообщалось, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны России Сергей Шойгу посетят Турцию 14 июня для проведения консультаций по региональной проблематике.