Встречу глав МИД и Минобороны России и Турции согласуют дополнительно

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Министерства иностранных дел и обороны России и Турции продолжают работать в поддержку ливийского урегулирования, а дата встречи глав ведомств с обеих сторон будет согласована позднее.
Встречу глав МИД и Минобороны России и Турции согласуют дополнительно
  • РИА Новости

Об этом сообщили в МИД России.

«Работа продолжается. Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно», — говорится в заявлении министерства.

Там уточнили, что эксперты находятся в контакте в интересах скорейшего согласования прекращения огня и налаживания межливийского переговорного процесса.

13 июня сообщалось, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны России Сергей Шойгу посетят Турцию 14 июня для проведения консультаций по региональной проблематике.

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