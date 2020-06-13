Лавров и Шойгу посетят Турцию 14 июня

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны России Сергей Шойгу посетят Турцию 14 июня для проведения консультаций по региональной проблематике.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД России.

«Министры иностранных дел и обороны Российской Федерации Сергей Лавров и Сергей Шойгу 14 июня 2020 года прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес», — указали в ведомстве.

Уточняется, что визит состоится в соответствии с договорённостями, достигнутыми между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Ливии.