Лавров и Шойгу посетят Турцию 14 июня
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД России.
«Министры иностранных дел и обороны Российской Федерации Сергей Лавров и Сергей Шойгу 14 июня 2020 года прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес», — указали в ведомстве.
Уточняется, что визит состоится в соответствии с договорённостями, достигнутыми между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Ливии.