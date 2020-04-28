Лавров и Чавушоглу провели телефонные переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры, во время которых обсудили координацию в вопросе возвращения граждан двух стран на родину.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Стороны предметно обсудили ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции, принимаемые двумя государствами меры по противодействию её распространению, перспективы сотрудничества в этой сфере. Особо отмечена налаженная координация в вопросе возвращения граждан России и Турции на родину», — указано в сообщении.

Отмечается, что министры также обменялись мнениями по поводу хода мирного урегулирования в Сирии.

Ранее министры здравоохранения России и Турции Михаил Мурашко и Фахреттин Коджа по итогам видеоконференции договорились о сотрудничестве в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.