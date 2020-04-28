Лавров и Чавушоглу провели телефонные переговоры
- Reuters
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Стороны предметно обсудили ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции, принимаемые двумя государствами меры по противодействию её распространению, перспективы сотрудничества в этой сфере. Особо отмечена налаженная координация в вопросе возвращения граждан России и Турции на родину», — указано в сообщении.
Отмечается, что министры также обменялись мнениями по поводу хода мирного урегулирования в Сирии.
Ранее министры здравоохранения России и Турции Михаил Мурашко и Фахреттин Коджа по итогам видеоконференции договорились о сотрудничестве в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.