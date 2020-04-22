Россия и Турция договорились сотрудничать в борьбе с коронавирусом
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«Стороны договорились о поддержании постоянной связи и развитии прямых контактов между медицинскими и научными профессиональными сообществами двух стран», — говорится в пресс-релизе.
В ходе переговоров Мурашко и Коджа обсудили алгоритмы ведения больных с коронавирусом, а также новые методы профилактики и терапии инфекции.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-президент Турции Фуат Октай обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией и вопросы возвращения граждан двух стран на родину.