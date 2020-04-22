Россия и Турция договорились сотрудничать в борьбе с коронавирусом

Министры здравоохранения России и Турции Михаил Мурашко и Фахреттин Коджа по итогам видеоконференции договорились о сотрудничестве в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в российском Минздраве.

«Стороны договорились о поддержании постоянной связи и развитии прямых контактов между медицинскими и научными профессиональными сообществами двух стран», — говорится в пресс-релизе.

В ходе переговоров Мурашко и Коджа обсудили алгоритмы ведения больных с коронавирусом, а также новые методы профилактики и терапии инфекции.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-президент Турции Фуат Октай обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией и вопросы возвращения граждан двух стран на родину.