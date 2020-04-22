Мишустин и вице-президент Турции обсудили борьбу с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-президент Турции Фуат Октай в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 и вопросы возвращения граждан двух стран на родину.

Об этом информирует пресс-служба российского правительства.

«Михаил Мишустин и Фуат Октай обменялись мнениями о принимаемых в России и Турции мерах по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и организации работы по возвращению граждан двух стран на родину», — указано в сообщении.

Также стороны уделили особое внимание торгово-экономическому сотрудничеству и совместным действиям по увеличению взаимного товарооборота.

Кроме того, Мишустин и Октай затронули вопросы реализации крупных проектов в промышленной и энергетической сферах.

В правительстве добавили, что российский премьер и турецкий вице-президент «условились активизировать взаимодействие в сфере транспорта и АПК, а также в других областях, представляющих взаимный интерес».

21 апреля президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.