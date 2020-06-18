Помпео обсудил с представителем КНР борьбу с коронавирусом

Госсекретарь США Майк Помпео и член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи в ходе переговоров обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Госсекретарь Майк Помпео встретился сегодня с членом политбюро Коммунистической партии Китая Ян Цзечи в Гонолулу (Гавайи) для обмена точками зрения по отношениям между США и Китаем», — говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

Помпео подчеркнул необходимость «полной прозрачности и обмена информацией» для борьбы с COVID-19 и предотвращения будущих вспышек заболевания.

В конце мая американский лидер Дональд Трамп заявил, что распространение коронавирусной инфекции произошло из-за Китая, который «скрывал уханьский вирус».

19 мая в МИД Китая отметили, что американские власти постоянно делают намёки и выступают с необоснованными заявлениями для очернения репутации КНР на фоне пандемии.