Помпео обсудил с представителем КНР борьбу с коронавирусом

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Госсекретарь США Майк Помпео и член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи в ходе переговоров обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Помпео обсудил с представителем КНР борьбу с коронавирусом
  • Reuters

«Госсекретарь Майк Помпео встретился сегодня с членом политбюро Коммунистической партии Китая Ян Цзечи в Гонолулу (Гавайи) для обмена точками зрения по отношениям между США и Китаем», — говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

Помпео подчеркнул необходимость «полной прозрачности и обмена информацией» для борьбы с COVID-19 и предотвращения будущих вспышек заболевания.

В конце мая американский лидер Дональд Трамп заявил, что распространение коронавирусной инфекции произошло из-за Китая, который «скрывал уханьский вирус».

19 мая в МИД Китая отметили, что американские власти постоянно делают намёки и выступают с необоснованными заявлениями для очернения репутации КНР на фоне пандемии. 

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