В Москве оценили «доказательства вины Ирана» в атаке на саудовские НПЗ

Никаких убедительных свидетельств, подтверждающих вину Ирана в атаке на саудовские нефтяные объекты в 2019 году, в докладе ООН не представлено, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я не буду углубляться в пересказ доклада, но при этом считаю необходимым уточнить, что никаких убедительных свидетельств иранских нарушений членам Совбеза никем так представлено и не было», — сказала дипломат.

Как рассказала Захарова, из доклада следует, что «некие представители секретариата выезжали в командировки по приглашению заинтересованных стран» и «проводили осмотр предоставленных в их распоряжение неких артефактов».

«Никаких полномочий на осуществление подобных обзоров у них просто не было... На основе личных наблюдений самоназначенные проверяющие взялись почему-то утверждать, что увиденное ими «внешне напоминает то, что когда-то иранская сторона демонстрировала на выставках вооружений», — сказала представитель министерства.

Захарова добавила, что «к числу так называемых неопровержимых улик отнесены надписи на фарси».

14 сентября 2019 года в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.

Президент России Владимир Путин обсудил инцидент с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Он также заявил, что Москва выступает против возложения ответственности на Иран за атаки без предоставления доказательств.