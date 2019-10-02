Путин: Россия против возложения вины на Иран за атаки на саудовские НПЗ
- РИА Новости
По словам Путина, доказательств того, что атаку совершил Иран, не представлено.
«Мы разговаривали с руководством Саудовской Аравии, я лично разговаривал с наследным принцем. И я так понял своего собеседника, что и Саудовская Аравия стремится к тому, чтобы получить неопровержимые доказательства по поводу причастности той или иной страны к этим событиям. Но пока никто этих доказательств не представил», — сказал Путин.
Он призвал руководствоваться в этом вопросе «не эмоциями, а фактами».
14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.
18 сентября сообщалось, что Путин обсудил с саудовским наследным принцем атаки дронов на НПЗ.