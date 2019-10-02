Путин: Россия против возложения вины на Иран за атаки на саудовские НПЗ

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва выступает против возложения ответственности на Иран за атаки на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии.

По словам Путина, доказательств того, что атаку совершил Иран, не представлено.

«Мы разговаривали с руководством Саудовской Аравии, я лично разговаривал с наследным принцем. И я так понял своего собеседника, что и Саудовская Аравия стремится к тому, чтобы получить неопровержимые доказательства по поводу причастности той или иной страны к этим событиям. Но пока никто этих доказательств не представил», — сказал Путин.

Он призвал руководствоваться в этом вопросе «не эмоциями, а фактами».

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.

18 сентября сообщалось, что Путин обсудил с саудовским наследным принцем атаки дронов на НПЗ.