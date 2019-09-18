Путин обсудил с саудовским наследным принцем атаки дронов на НПЗ
- РИА Новости
Российский лидер высказался за тщательное и объективное расследование атак дронов на нефтяные объекты.
Ранее сообщалось, что французские эксперты отправятся в Саудовскую Аравию для участия в расследовании нападений на нефтяные объекты на востоке королевства. Об этом стало известно по итогам переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.