Министр объединения Южной Кореи объявил о своей отставке
- Reuters
«Я решил уйти, принимая всю ответственность за ухудшение межкорейских отношений», — цитирует его «Рёнхап».
Он также выразил сожаление в связи с тем, что ему не удалось добиться мира и процветания на Корейском полуострове.
9 июня Пхеньян принял решение о прекращении работы коммуникационных линий с Сеулом, заявив, что КНДР и Южной Корее больше нечего обсуждать за столом переговоров.
16 июня стало известно, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.