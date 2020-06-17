Генсек ООН прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове

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Генсек ООН Антониу Гутерреш прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе ООН.
Генсек ООН прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове
  • Reuters

«Генеральный секретарь обеспокоен последними событиями на Корейском полуострове», — приводит РИА Новости сообщение.

Гутерреш призвал «к возобновлению межкорейского диалога, который бы привёл к мирному решению».

9 июня в КНДР приняли решение о прекращении работы коммуникационных линий с Южной Кореей, заявив, что Пхеньяну больше нечего обсуждать с Сеулом за столом переговоров. 16 июня стало известно, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.

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