Генсек ООН прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове

Генсек ООН Антониу Гутерреш прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

«Генеральный секретарь обеспокоен последними событиями на Корейском полуострове», — приводит РИА Новости сообщение.

Гутерреш призвал «к возобновлению межкорейского диалога, который бы привёл к мирному решению».

9 июня в КНДР приняли решение о прекращении работы коммуникационных линий с Южной Кореей, заявив, что Пхеньяну больше нечего обсуждать с Сеулом за столом переговоров. 16 июня стало известно, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.