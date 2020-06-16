Сеул выразил сожаление в связи со взрывом офиса связи в Кэсоне

Власти Южной Кореи заявили, что глубоко сожалеют по поводу взрыва межкорейского офиса связи в Кэсоне и возлагают ответственность за ситуацию и её последствия на КНДР.

«Правительство выражает крайнее сожаление по поводу одностороннего взрыва северокорейской стороной здания построенного в соответствии с Пханмучжомской декларацией 2018 года совместного межкорейского офиса связи», — приводит РИА Новости заявление первого заместителя начальника Управления национальной безопасности Южной Кореи Ким Ю Гына.

Он отметил, что «это действие свело на нет все ожидания касательно развития межкорейских отношений и установления мира на Корейском полуострове».

По его словам, в случае «если северокорейская сторона примет меры, ещё более ухудшающие ситуацию, за этим последует сильная реакция».

9 июня в КНДР приняли решение о прекращении работы коммуникационных линий с Южной Кореей, заявив, что Пхеньяну больше нечего обсуждать с Сеулом за столом переговоров. 16 июня стало известно, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.

В Кремле прокомментировали ситуацию на Корейском полуострове.