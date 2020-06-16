В Кремле прокомментировали ситуацию на Корейском полуострове

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за происходящим на Корейском полуострове. По его словам, ситуация вызывает обеспокоенность.
В Кремле прокомментировали ситуацию на Корейском полуострове
  • РИА Новости

«Мы, конечно же, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит на Корейском полуострове. Это вызывает, конечно же, обеспокоенность. Мы призываем все стороны к сдержанности», — сказал Песков.

Он отметил, что у России в настоящий момент нет каких-то конкретных планов по осуществлению контактов с кем-то из представителей двух Корей на высоком или высшем уровне.

9 июня в КНДР приняли решение о прекращении работы коммуникационных линий с Южной Кореей, заявив, что Пхеньяну больше нечего обсуждать с Сеулом за столом переговоров. 

16 июня Министерство объединения Республики Корея заявило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить