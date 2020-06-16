В Кремле прокомментировали ситуацию на Корейском полуострове
- РИА Новости
«Мы, конечно же, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит на Корейском полуострове. Это вызывает, конечно же, обеспокоенность. Мы призываем все стороны к сдержанности», — сказал Песков.
Он отметил, что у России в настоящий момент нет каких-то конкретных планов по осуществлению контактов с кем-то из представителей двух Корей на высоком или высшем уровне.
9 июня в КНДР приняли решение о прекращении работы коммуникационных линий с Южной Кореей, заявив, что Пхеньяну больше нечего обсуждать с Сеулом за столом переговоров.
16 июня Министерство объединения Республики Корея заявило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.