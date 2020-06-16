Южнокорейские войска переведены в режим повышенной готовности

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Вооружённые силы Южной Кореи переведены в режим повышенной готовности.
Южнокорейские войска переведены в режим повышенной готовности
  • Reuters

Об этом сообщает «Рёнхап».

Уточняется, что военнослужащие готовы к возможным случайным столкновениям вблизи пограничных с КНДР районов.

Как указывает агентство, вместе с этим армия Южной Кореи усилила наблюдение за КНДР.

Соответствующие действия были предприняты после того, как Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.

Ранее сообщалось, что КНДР приняла решение о прекращении работы коммуникационных линий с Южной Кореей, заявив, что Пхеньяну больше нечего обсуждать с Сеулом за столом переговоров. 

Позднее стало известно, что КНДР изучает возможность введения войск в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны.

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