Южнокорейские войска переведены в режим повышенной готовности

Вооружённые силы Южной Кореи переведены в режим повышенной готовности.

Об этом сообщает «Рёнхап».

Уточняется, что военнослужащие готовы к возможным случайным столкновениям вблизи пограничных с КНДР районов.

Как указывает агентство, вместе с этим армия Южной Кореи усилила наблюдение за КНДР.

Соответствующие действия были предприняты после того, как Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.

Ранее сообщалось, что КНДР приняла решение о прекращении работы коммуникационных линий с Южной Кореей, заявив, что Пхеньяну больше нечего обсуждать с Сеулом за столом переговоров.

Позднее стало известно, что КНДР изучает возможность введения войск в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны.