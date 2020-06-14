В Японии оценили слова Путина о Курилах

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Читатели японского издания Yomiuri Shimbun прокомментировали заявление президента России Владимира Путина, который в поздравительной речи ко Дню России 12 июня упомянул Курильские острова.
В Японии оценили слова Путина о Курилах
  • РИА Новости

Перевод оригинальной публикации и комментариев читателей японской газеты приводит ИноСМИ.

«Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма», — сказал в своей речи Путин. 

Отмечается, что большинство читателей статьи написали, что Москва не собирается отдавать свои территории Японии.

«Россияне уже создали на островах базу для жизни своих граждан. С чего им теперь отдавать нам острова?» — пишет sev.

«Никогда ни один остров она нам не отдаст», — отмечает uno.

«Такие заявления указывают на то, что у России отпало всякое желание возвращать нам острова», — написал tonkun.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова японского политолога Юкио Касиямы, призвавшего Токио заявить о претензиях на все четыре острова Южных Курил.

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