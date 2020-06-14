В Японии оценили слова Путина о Курилах
- РИА Новости
Перевод оригинальной публикации и комментариев читателей японской газеты приводит ИноСМИ.
«Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма», — сказал в своей речи Путин.
Отмечается, что большинство читателей статьи написали, что Москва не собирается отдавать свои территории Японии.
«Россияне уже создали на островах базу для жизни своих граждан. С чего им теперь отдавать нам острова?» — пишет sev.
«Никогда ни один остров она нам не отдаст», — отмечает uno.
«Такие заявления указывают на то, что у России отпало всякое желание возвращать нам острова», — написал tonkun.
Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова японского политолога Юкио Касиямы, призвавшего Токио заявить о претензиях на все четыре острова Южных Курил.