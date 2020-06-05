Захарова ответила на призыв японского политолога «вернуть» Курилы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова японского политолога Юкио Касиямы, призвавшего Токио заявить о претензиях на все четыре острова Южных Курил.

«Подобные заявления не способствуют решению имеющихся вопросов», — сказала Захарова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Касияма в своей статье на интернет-портале Wedge Infinity высказал недовольство по поводу политики Японии в курильском вопросе.

По его мнению, сама идея «возврата» двух островов «вредна и бесплодна» — власти должны настаивать на «возвращении» всех четырёх.

В комментариях к материалу многие пользователи усомнились в осуществимости данного призыва.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.