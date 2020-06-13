Губернатор Айовы подписала закон о запрете удушающих приёмов в полиции

Губернатор американского штата Айова Ким Рейнольдс подписала закон о запрете применения сотрудниками полиции удушающих приёмов при задержании, сообщает CNN.

«Тысячам жителей Айовы, вышедшим на улицы с требованием реформ с целью положить конец дискриминации по принципу цвета кожи, я хочу сказать, что это не завершение нашей работы. Это лишь начало», — заявила она на церемонии подписания законопроекта.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился убрать из стандартов обучения полицейских штата освоение техники удушающего захвата.

В конце мая афроамериканец Джордж Флойд скончался вскоре после задержания сотрудниками полиции Миннеаполиса. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.

Смерть Флойда привела к беспорядкам в десятках городах США, которые продолжаются до сих пор.