Губернатор Калифорнии поручил не обучать в полиции удушающему приёму
- Reuters
«Мы обучаем удушающим приёмам, которые ставят под угрозу жизнь человека. Таким приёмам не место в арсенале полицейских в 21-м веке», — приводит его слова в ходе пресс-конференции Associated Press.
По словам губернатора Калифорнии, он поручил комиссии по разработке стандартов и обучению полицейских штата убрать из своих программ тренировки по применению этого захвата.
Он также заявил о намерении добиваться принятия закона о запрете данного приёма.
Ранее генпрокурор штата Миннесота Кит Эллисон выразил мнение, что подготовка к судебному процессу и сбор доказательств по делу погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда может занять несколько месяцев.
Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.
Впоследствии бывшему полицейскому Дереку Шовину, проходящему по делу об убийстве Флойда, предъявили обвинение в убийстве второй степени.
Ещё троим бывшим офицерам предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству.
Смерть Флойда привела к беспорядкам в десятках городах США, которые продолжаются до сих пор.
Житель США Исаак Болтианский в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал ситуацию в Нью-Йорке.