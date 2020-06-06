Губернатор Калифорнии поручил не обучать в полиции удушающему приёму

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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что распорядился убрать из стандартов обучения полицейских штата освоение техники удушающего захвата.
Губернатор Калифорнии поручил не обучать в полиции удушающему приёму
  • Reuters

«Мы обучаем удушающим приёмам, которые ставят под угрозу жизнь человека. Таким приёмам не место в арсенале полицейских в 21-м веке», — приводит его слова в ходе пресс-конференции Associated Press.

По словам губернатора Калифорнии, он поручил комиссии по разработке стандартов и обучению полицейских штата убрать из своих программ тренировки по применению этого захвата.

Он также заявил о намерении добиваться принятия закона о запрете данного приёма.

Ранее генпрокурор штата Миннесота Кит Эллисон выразил мнение, что подготовка к судебному процессу и сбор доказательств по делу погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда может занять несколько месяцев.

Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.

Впоследствии бывшему полицейскому Дереку Шовину, проходящему по делу об убийстве Флойда, предъявили обвинение в убийстве второй степени.

Ещё троим бывшим офицерам предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

Смерть Флойда привела к беспорядкам в десятках городах США, которые продолжаются до сих пор.

Житель США Исаак Болтианский в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал ситуацию в Нью-Йорке.

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