Губернатор Калифорнии поручил не обучать в полиции удушающему приёму

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что распорядился убрать из стандартов обучения полицейских штата освоение техники удушающего захвата.

«Мы обучаем удушающим приёмам, которые ставят под угрозу жизнь человека. Таким приёмам не место в арсенале полицейских в 21-м веке», — приводит его слова в ходе пресс-конференции Associated Press.

По словам губернатора Калифорнии, он поручил комиссии по разработке стандартов и обучению полицейских штата убрать из своих программ тренировки по применению этого захвата.

Он также заявил о намерении добиваться принятия закона о запрете данного приёма.

Ранее генпрокурор штата Миннесота Кит Эллисон выразил мнение, что подготовка к судебному процессу и сбор доказательств по делу погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда может занять несколько месяцев.

Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.

Впоследствии бывшему полицейскому Дереку Шовину, проходящему по делу об убийстве Флойда, предъявили обвинение в убийстве второй степени.

Ещё троим бывшим офицерам предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

Смерть Флойда привела к беспорядкам в десятках городах США, которые продолжаются до сих пор.

Житель США Исаак Болтианский в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал ситуацию в Нью-Йорке.