Экс-полицейскому по делу Флойда ужесточили обвинение

Бывшему полицейскому Дереку Шовину, проходящему по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, ужесточили обвинение.

Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что теперь он обвиняется в убийстве не третьей, а второй степени. В связи с этим ему может грозить ещё более суровое наказание, чем предполагалось, если его признают виновным.

Афроамериканец Джордж Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.

Смерть Флойда привела к беспорядкам в десятках городах США, которые продолжаются до сих пор.