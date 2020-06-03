Экс-полицейскому по делу Флойда ужесточили обвинение
- Reuters
Об этом сообщает CNN.
Уточняется, что теперь он обвиняется в убийстве не третьей, а второй степени. В связи с этим ему может грозить ещё более суровое наказание, чем предполагалось, если его признают виновным.
Афроамериканец Джордж Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.
Смерть Флойда привела к беспорядкам в десятках городах США, которые продолжаются до сих пор.