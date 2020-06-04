Житель США прокомментировал ситуацию в Нью-Йорке

Житель США Исаак Болтианский прокомментировал ситуацию в Нью-Йорке.

В беседе с телеканалом «Звезда» он сообщил, что его группа патрулирования находится в Южном Бруклине.

«Наша группа пытается делать всё возможное, чтобы предотвратить какие-то проблемы с нашим районом, чтобы не было мародёрства, чтобы физически не угрожали», — отметил он.

По его словам, удалось остановить ограбление ювелирного магазина. Участники группы также оперативно информируют полицию о преступлениях и помогают выслеживать подозрительных лиц.

Ранее калифорнийский бизнесмен, владелец ресторана в Сан-Диего Айк Газарян в беседе с kp.ru рассказал подробности о защите заведения от протестующих.