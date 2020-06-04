Генпрокурор Миннесоты оценил возможный срок расследования дела Флойда
- Reuters
«Чтобы провести тщательную работу, потребуются месяцы... Я не могу назвать крайний срок», — заявил он в ходе пресс-конференции.
Эллисон подчеркнул, что до начала судебного процесса необходимо провести тщательное и полное расследование.
Ранее бывшему полицейскому Дереку Шовину, проходящему по делу об убийстве Флойда, ужесточили обвинение. Теперь он обвиняется в убийстве не третьей, а второй степени.
Кроме того, ещё троим бывшим офицерам предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству.
Афроамериканец Джордж Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.
Смерть Флойда привела к беспорядкам в десятках городах США, которые продолжаются до сих пор.