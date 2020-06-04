Генпрокурор Миннесоты оценил возможный срок расследования дела Флойда

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Подготовка к судебному процессу и сбор доказательств по делу погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда может занять несколько месяцев, отметил генпрокурор штата Миннесота Кит Эллисон.
Генпрокурор Миннесоты оценил возможный срок расследования дела Флойда
  • Reuters

«Чтобы провести тщательную работу, потребуются месяцы... Я не могу назвать крайний срок», — заявил он в ходе пресс-конференции.

Эллисон подчеркнул, что до начала судебного процесса необходимо провести тщательное и полное расследование.

Ранее бывшему полицейскому Дереку Шовину, проходящему по делу об убийстве Флойда, ужесточили обвинение. Теперь он обвиняется в убийстве не третьей, а второй степени.

Кроме того, ещё троим бывшим офицерам предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

Афроамериканец Джордж Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.

Смерть Флойда привела к беспорядкам в десятках городах США, которые продолжаются до сих пор.

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