Самый высокий небоскрёб в мире окрасили в триколор в честь Дня России
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نضيء #برج_خليفة اليوم احتفالاً بيوم روسيا. نتمنى لأصدقائنا في روسياً يوماً مليئاً بالسعادة والبهجة! 🇷🇺— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) June 12, 2020
Burj Khalifa lights up in honour of Russia Day. We wish our Russian community a celebratory day. 🇷🇺 pic.twitter.com/j6t0oaH6Km
«Сегодня мы подсветили башню Бурдж-Халифа в честь Дня России. Мы желаем нашей российской общине хорошего праздника», — говорится в заявлении в Twitter.
Ранее постпредства России при ООН и ЮНЕСКО совместно с Russia Beyond по случаю Дня России запустили мультимедийный проект о российских объектах всемирного наследия ЮНЕСКО.
«Реальное время» также передавало, что на телебашнях в Казани и Нижнекамске в честь Дня России появится российский триколор.