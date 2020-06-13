Самый высокий небоскрёб в мире окрасили в триколор в честь Дня России

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В Дубае 163-этажный небоскрёб Бурдж-Халифа подсветили цветами российского триколора по случаю празднования Дня России. Об этом сообщили в администрации башни.
Самый высокий небоскрёб в мире окрасили в триколор в честь Дня России
  • Twitter
  • © BurjKhalifa

«Сегодня мы подсветили башню Бурдж-Халифа в честь Дня России. Мы желаем нашей российской общине хорошего праздника», — говорится в заявлении в Twitter.

Ранее постпредства России при ООН и ЮНЕСКО совместно с Russia Beyond по случаю Дня России запустили мультимедийный проект о российских объектах всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Реальное время» также передавало, что на телебашнях в Казани и Нижнекамске в честь Дня России появится российский триколор.

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