Самый высокий небоскрёб в мире окрасили в триколор в честь Дня России

В Дубае 163-этажный небоскрёб Бурдж-Халифа подсветили цветами российского триколора по случаю празднования Дня России. Об этом сообщили в администрации башни.

نضيء #برج_خليفة اليوم احتفالاً بيوم روسيا. نتمنى لأصدقائنا في روسياً يوماً مليئاً بالسعادة والبهجة! 🇷🇺



Burj Khalifa lights up in honour of Russia Day. We wish our Russian community a celebratory day. 🇷🇺 pic.twitter.com/j6t0oaH6Km — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) June 12, 2020

«Сегодня мы подсветили башню Бурдж-Халифа в честь Дня России. Мы желаем нашей российской общине хорошего праздника», — говорится в заявлении в Twitter.

Ранее постпредства России при ООН и ЮНЕСКО совместно с Russia Beyond по случаю Дня России запустили мультимедийный проект о российских объектах всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Реальное время» также передавало, что на телебашнях в Казани и Нижнекамске в честь Дня России появится российский триколор.