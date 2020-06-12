На телебашнях в Казани и Нижнекамске появятся изображения российского флага
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минцифры Татарстана.
Отмечается, что высота казанской башни составляет 180 метров, а общее количество пикселей (светодиодных ламп) — 4608.
Высота телевышки в Нижнекамске — 196 метров, общее количество пикселей — 5188.
С 12 по 14 июня на них будет демонстрироваться бегущая строка «С Днем России!» и анимированный российский флаг.
Подсветку будут включать в вечернее время.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в День России фасад здания правительства Удмуртии будет окрашен в цвета российского триколора.