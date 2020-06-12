На телебашнях в Казани и Нижнекамске появятся изображения российского флага

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На телебашнях в Казани и Нижнекамске в честь дня России появится российский триколор.
На телебашнях в Казани и Нижнекамске появятся изображения российского флага
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минцифры Татарстана.

Отмечается, что высота казанской башни составляет 180 метров, а общее количество пикселей (светодиодных ламп) — 4608.

Высота телевышки в Нижнекамске — 196 метров, общее количество пикселей — 5188.

С 12 по 14 июня на них будет демонстрироваться бегущая строка «С Днем России!» и анимированный российский флаг.

Подсветку будут включать в вечернее время.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в День России фасад здания правительства Удмуртии будет окрашен в цвета российского триколора.

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