Постпредства при ООН и ЮНЕСКО запустили проект об объектах всемирного наследия в России

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Постпредства России при ООН и ЮНЕСКО совместно с Russia Beyond по случаю Дня России запустили в социальных сетях мультимедийный проект о российских объектах всемирного наследия ЮНЕСКО.
Постпредства при ООН и ЮНЕСКО запустили проект об объектах всемирного наследия в России

Цель проекта — рассказать о культурных и природных сокровищах России, памятниках старины и национальных парках, чья уникальность и ценность для всего человечества признана на самом высоком международном уровне.

Среди объектов всемирного природного наследия в России и озеро Байкал, и вулканы Камчатки, и Ленские столбы, и Золотые горы Алтая.

Из культурных достопримечательностей под охраной ЮНЕСКО находятся центр Петербурга, Московский Кремль, Соловецкие острова, Херсонес Таврический в Крыму, а также архитектурные памятники Владимира, Суздаля, Казани, Дербента, Ярославля и других городов страны.

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