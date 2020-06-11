Постпредства при ООН и ЮНЕСКО запустили проект об объектах всемирного наследия в России

Постпредства России при ООН и ЮНЕСКО совместно с Russia Beyond по случаю Дня России запустили в социальных сетях мультимедийный проект о российских объектах всемирного наследия ЮНЕСКО.

Цель проекта — рассказать о культурных и природных сокровищах России, памятниках старины и национальных парках, чья уникальность и ценность для всего человечества признана на самом высоком международном уровне.

#ДеньРоссии2020: Вместе с @unesco_russia и @RussiaBeyond рассказываем об объектах Всемирного наследия #ЮНЕСКО в🇷🇺. Девственные леса Коми -1️⃣ объект в России, включенный в список природного наследия. Это один из крупнейших массивов бореальных лесов, поражающий величиной своих 🌳🌲 pic.twitter.com/G6NkcOjrWG — Russian Mission UN (@RussiaUN) June 11, 2020

Среди объектов всемирного природного наследия в России и озеро Байкал, и вулканы Камчатки, и Ленские столбы, и Золотые горы Алтая.

Из культурных достопримечательностей под охраной ЮНЕСКО находятся центр Петербурга, Московский Кремль, Соловецкие острова, Херсонес Таврический в Крыму, а также архитектурные памятники Владимира, Суздаля, Казани, Дербента, Ярославля и других городов страны.