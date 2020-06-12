ВОЗ не имеет претензий к подсчётам смертности от коронавируса в России
- Reuters
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
«Ни в коем случае ВОЗ не имеет претензий к Российской Федерации, что касается статистики по смертности. Доктор Райан показал обширную идею, что он не статистик, он не имеет опыта в этой области экспертизы, и просто сказал своё мнение», — заявила она в интревью Business FM.
8 июня Вуйнович рекомендовала россиянам продолжать носить медицинские маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничительных мер, введённых из-за ситуации с коронавирусом.