В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
- Reuters
Как передаёт ТАСС, на брифинге в Женеве Райан отметил, что в России «осуществляется много тестов, и это тестирование проводится очень и очень быстро».
По его словам, в ситуациях, когда тестируется много людей, можно видеть «относительно низкий уровень смертности».
Он также рассказал, что ВОЗ разработала и разослала странам стандартные рекомендации по сертификации летальных исходов среди заболевших COVID-19.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN опроверг утверждения о возможных манипуляциях со статистикой по коронавирусной инфекции в России.
Он задал журналистам вопрос, не задумывались ли они «о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной».