В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, однако объясняет это большим охватом тестами. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Как передаёт ТАСС, на брифинге в Женеве Райан отметил, что в России «осуществляется много тестов, и это тестирование проводится очень и очень быстро».

По его словам, в ситуациях, когда тестируется много людей, можно видеть «относительно низкий уровень смертности».

Он также рассказал, что ВОЗ разработала и разослала странам стандартные рекомендации по сертификации летальных исходов среди заболевших COVID-19.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN опроверг утверждения о возможных манипуляциях со статистикой по коронавирусной инфекции в России.

Он задал журналистам вопрос, не задумывались ли они «о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной».