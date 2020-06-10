В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, однако объясняет это большим охватом тестами. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
  • Reuters

Как передаёт ТАСС, на брифинге в Женеве Райан отметил, что в России «осуществляется много тестов, и это тестирование проводится очень и очень быстро».

По его словам, в ситуациях, когда тестируется много людей, можно видеть «относительно низкий уровень смертности».

Он также рассказал, что ВОЗ разработала и разослала странам стандартные рекомендации по сертификации летальных исходов среди заболевших COVID-19.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN опроверг утверждения о возможных манипуляциях со статистикой по коронавирусной инфекции в России.

Он задал журналистам вопрос, не задумывались ли они «о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной».

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