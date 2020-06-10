В Кремле опровергли данные о заниженной статистике по коронавирусу в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположения о том, что в России занижают статистику по коронавирусу.
В Кремле опровергли данные о заниженной статистике по коронавирусу в России
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

Отвечая на вопрос телеканала CNN о возможных манипуляциях со статистикой по коронавирусу в России, Песков заявил, что не согласен с такой оценкой.

«Вы не думали о возможности того, что российская система здравоохранения более эффективна?» — ответил пресс-секретарь.

Песков также отметил, что российский президент Владимир Путин принимает решения, не заботясь о своём личном рейтинге.

«Президент Путин много раз заявлял, что его не заботит его личный рейтинг, что в политике, если вы настоящий государственный деятель, не нужно думать о своем рейтинге», — добавил он.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают стремительным снятие ограничений по коронавирусу в Москве, которое было объявлено накануне мэром столицы Сергеем Собяниным.

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