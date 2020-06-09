В Кремле не считают стремительным снятие ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают стремительным снятие ограничений по коронавирусу в Москве, которое было объявлено накануне мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Почему слишком стремительное? Какие-то ограничения остаются, какие-то будут сниматься только по истечении одной или двух недель. Это же не полная отмена. Собянин весьма аргументированно всё это объяснил вчера в своём выступлении», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что «речь идёт о реализации тех самых полномочий, которыми были наделены главы регионов».

«В данном случае Сергей Семёнович Собянин использовал эти полномочия и с учётом анализа ситуации на местах принял такое решение», — сказал Песков.

8 июня Сергей Собянин заявил, что самоизоляция и пропускной режим отменяются в Москве с 9 июня. По словам мэра, вместе с этим отменяется и график прогулок. Он отметил, что фактически столица возвращается к обычному ритму жизни и все основные ограничения будут сняты в течение месяца. Песков накануне комментировал это решение.