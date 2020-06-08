В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.

«Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства», — приводит ТАСС слова Пескова.

Так он ответил на вопрос, обсуждал ли мэр Москвы с президентом России Владимиром Путиным своё решение о снятии режима самоизоляции в Москве с 9 июня.

Ранее Сергей Собянин заявил, что самоизоляция и пропускной режим отменяются в Москве с 9 июня. По словам мэра, вместе с этим отменяется и график прогулок. Он отметил, что фактически столица возвращается к обычному ритму жизни и все основные ограничения будут сняты в течение месяца.