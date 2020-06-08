В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства», — приводит ТАСС слова Пескова.

Так он ответил на вопрос, обсуждал ли мэр Москвы с президентом России Владимиром Путиным своё решение о снятии режима самоизоляции в Москве с 9 июня.

Ранее Сергей Собянин заявил, что самоизоляция и пропускной режим отменяются в Москве с 9 июня. По словам мэра, вместе с этим отменяется и график прогулок. Он отметил, что фактически столица возвращается к обычному ритму жизни и все основные ограничения будут сняты в течение месяца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить