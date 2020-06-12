В КНР за сутки выявили семь случаев заболевания коронавирусом

В Китае за сутки выявили семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, летальных исходов не зафиксировано.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что все новые случаи являются ввозными, пять из них зарегистрированы в Шанхае.

Согласно статистике, из 83 тыс. пациентов с COVID-19 в Китае выздоровели более 78 тыс.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин прокомментировала предположения американских учёных о том, что коронавирусная инфекция могла распространиться летом 2019 года.