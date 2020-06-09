В Китае ответили на сообщения о распространении COVID-19 прошлым летом

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин прокомментировала предположения американских учёных о том, что коронавирусная инфекция могла распространиться летом 2019 года.

«Мне кажется, что в выводы, основанные на потоке автомобилей, сложно поверить любому взрослому человеку... Мне кажется, что этот метод исследования очень сильно притянут за уши», — цитирует дипломата РИА Новости.

Как передаёт ABC News, группа учёных во главе с профессором Медицинской школы Гарвардского университета Джоном Браунштейном проследила по снимкам с частных спутников динамику загруженности парковочных мест у больниц Ухани за два года.

Как выяснилось, число машин на больничных парковках стало резко увеличиваться с августа 2019-го, а осенью загруженность достигла пика.

Кроме того, они изучили запросы пользователей китайской поисковой системы Baidu и обнаружили, что в тот период люди стали чаще искать информацию о кашле и диарее.

Исследователи предположили, что коронавирус мог распространиться на несколько месяцев раньше, чем о нём было объявлено официально. При этом они признали, что нельзя с полной уверенностью связывать рост трафика с эпидемией COVID-19.