За сутки в Китае выявлено 11 случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Китае зафиксировали 11 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что за сутки в стране не выявлено смертей пациентов с коронавирусом.

Согласно статистике, в Китае выздоровели более 94% из 83 тыс. пациентов с COVID-19.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин прокомментировала предположения американских учёных о том, что коронавирусная инфекция могла распространиться летом 2019 года.