За сутки в Китае выявлено 11 случаев заболевания коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Отмечается, что за сутки в стране не выявлено смертей пациентов с коронавирусом.
Согласно статистике, в Китае выздоровели более 94% из 83 тыс. пациентов с COVID-19.
Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин прокомментировала предположения американских учёных о том, что коронавирусная инфекция могла распространиться летом 2019 года.