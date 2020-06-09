Посол КНР в России прокомментировал ситуацию с китайскими туристами

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй прокомментировал ситуацию с китайскими туристами.

«Я думаю, после пандемии туристов приедет ещё больше, чем стремилось в Россию раньше», — сказал он в беседе с ФАН.

По его словам, в 2020 году туристическая отрасль действительно пострадала из-за коронавируса, но в Китае надеются на её быстрое восстановление.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с URA.RU заявление посла Италии в России Паскуале Терраччано о российских туристах.