Посол КНР в России прокомментировал ситуацию с китайскими туристами
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- РИА Новости
«Я думаю, после пандемии туристов приедет ещё больше, чем стремилось в Россию раньше», — сказал он в беседе с ФАН.
По его словам, в 2020 году туристическая отрасль действительно пострадала из-за коронавируса, но в Китае надеются на её быстрое восстановление.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с URA.RU заявление посла Италии в России Паскуале Терраччано о российских туристах.