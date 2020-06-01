В РСТ прокомментировали заявление посла Италии о российских туристах

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал заявление посла Италии в России Паскуале Терраччано о российских туристах.

«Это хорошее, доброе приглашение, но оно должно сопровождаться определёнными регламентами. Сегодня в нашей стране высокие риски, да и уверенности в том, что Италия победила коронавирус, тоже нет», — сказал Барзыкин в беседе с URA.RU.

По его словам, туристические отношения можно будет возобновить тогда, когда страны будут к этому готовы, а сейчас говорить об этом преждевременно.

Ранее Терраччано в беседе с kp.ru заявил, что в настоящее время выдача виз российским туристам приостановлена и до 15 июня внешние границы ЕС закрыты, после чего будет решаться вопрос о продлении или непродлении. По словам посла, Италия, со своей стороны, готова открыть границы как можно скорее.