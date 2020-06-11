Адвокат Ярошенко рассказал об иске к администрации тюрьмы в США

Адвокат осуждённого в США россиянина Константина Ярошенко Алексей Тарасов заявил, что защита намерена войти в групповой иск к администрации тюрьмы Данберри.

«Надеемся, что, получив материалы Ярошенко о состоянии здоровья, полный комплект, мы сможем сделать сильный аргумент для включения Константина в класс уязвимых заключённых, находящихся в Данберри, которые подлежат освобождению по решению федерального судьи», — приводит ТАСС его слова.

Тарасов уточнил, что после подготовки комплекта медицинских документов Ярошенко включат в групповой иск, поданный американскими правозащитными организациями в федеральный суд Коннектикута против начальника тюрьмы Данберри.

Ранее посольство России в Вашингтоне направило ноту в Госдепартамент США с требованием предоставить медицинскую помощь Ярошенко.

По данным дипмиссии, администрация тюрьмы в городе Данбери без объяснения причин отказывает Ярошенко в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств, а также игнорирует жалобы заключённого и письма посольства.