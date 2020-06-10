За сутки в КНР выявлено три случая заболевания коронавирусом
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Отмечается, что новых случаев летальных исходов нет.
Также сообщается, что выздоровели ещё шесть пациентов с коронавирусом.
Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин прокомментировала предположения американских учёных о том, что коронавирусная инфекция могла распространиться летом 2019 года.