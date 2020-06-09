Глава МИД ФРГ оценил решение США выйти из Договора по открытому небу
- Reuters
«К сожалению, архитектура по контролю над вооружениями в последние недели столкнулась с новыми горькими неудачами — к ним относятся как выход США из ДОН, так и тревожное развитие событий вокруг атомной программы в Иране», — приводит ТАСС его слова по итогам переговоров с коллегами из 15 стран в рамках Стокгольмской инициативы по разоружению, демобилизации и реинтеграции (SIDDR).
Министр напомнил, что предотвращение новой гонки вооружений является «вопросом жизни и смерти для человечества».
Ранее в МИД заявили, что российская сторона изучает все возможные опции в связи с выходом Соединённых Штатов из ДОН.
21 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ДОН. Решение вступает в силу через шесть месяцев.