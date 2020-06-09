Глава МИД ФРГ оценил решение США выйти из Договора по открытому небу

Мировая архитектура контроля за вооружениями получила серьёзный удар после решения США выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

«К сожалению, архитектура по контролю над вооружениями в последние недели столкнулась с новыми горькими неудачами — к ним относятся как выход США из ДОН, так и тревожное развитие событий вокруг атомной программы в Иране», — приводит ТАСС его слова по итогам переговоров с коллегами из 15 стран в рамках Стокгольмской инициативы по разоружению, демобилизации и реинтеграции (SIDDR).

Министр напомнил, что предотвращение новой гонки вооружений является «вопросом жизни и смерти для человечества».

Ранее в МИД заявили, что российская сторона изучает все возможные опции в связи с выходом Соединённых Штатов из ДОН.

21 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ДОН. Решение вступает в силу через шесть месяцев.