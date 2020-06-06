В МИД прокомментировали ситуацию с выходом США из ДОН

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Замглавы МИД России Александр Грушко в интервью ТАСС заявил, что российская сторона изучает все возможные опции в связи с выходом Соединённых Штатов из Договора по открытому небу (ДОН).
В МИД прокомментировали ситуацию с выходом США из ДОН
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Что касается возможных наших действий, то изучаем все возможные опции», — сказал он.

По словам Грушко, в любом случае во главе угла будут интересы безопасности России и её союзников.

Он добавил, что сроки проведения конференции участников ДОН в связи с решением Вашингтона о выходе из соглашения ещё не утверждены. Грушко также отметил необходимость проведения конференции вживую, а не в онлайн-формате.

21 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ДОН. Решение вступает в силу через шесть месяцев.

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