Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

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Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
  • Reuters

«ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаях заболевания коронавирусом в мире и о почти 400 тыс. умерших. Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается», — приводит ТАСС его слова.

Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.

В мае в ВОЗ заявили, что Северная и Южная Америка стали центром пандемии коронавирусной инфекции.

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