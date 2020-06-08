Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаях заболевания коронавирусом в мире и о почти 400 тыс. умерших. Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается», — приводит ТАСС его слова.

Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.

В мае в ВОЗ заявили, что Северная и Южная Америка стали центром пандемии коронавирусной инфекции.