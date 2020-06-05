В ВОЗ предупредили об опасности отказа от вакцинации от коронавируса
- Reuters
«Отказ от вакцинации при доступности самих вакцин опасен тем, что он может обратить вспять тот прогресс, который был достигнут в борьбе с болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин», — сказала она.
Ранее в ЦНИИ Минобороны России провели доклинические испытания вакцины от COVID-19 на обезьянах и хомяках.
Кроме того, первая группа военнослужащих-добровольцев, прибывшая для подготовки к испытаниям вакцины, прошла углублённое медобследование.
Как отмечали в кабмине России, массовая вакцинация в стране может начаться осенью.