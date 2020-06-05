В ВОЗ предупредили об опасности отказа от вакцинации от коронавируса

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Отказ делать прививки от коронавируса в случае создания вакцины может иметь опасные последствия. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
В ВОЗ предупредили об опасности отказа от вакцинации от коронавируса
  • Reuters

«Отказ от вакцинации при доступности самих вакцин опасен тем, что он может обратить вспять тот прогресс, который был достигнут в борьбе с болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин», — сказала она.

Ранее в ЦНИИ Минобороны России провели доклинические испытания вакцины от COVID-19 на обезьянах и хомяках. 

Кроме того, первая группа военнослужащих-добровольцев, прибывшая для подготовки к испытаниям вакцины, прошла углублённое медобследование

Как отмечали в кабмине России, массовая вакцинация в стране может начаться осенью.

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