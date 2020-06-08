Захарова оценила сообщения о «причастности» России к беспорядкам в США

Короткая ссылка
Предположения о «причастности» России к протестам в США являются примером того, что некоторые американские политики не имеют представления о действительной картине событий, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова оценила сообщения о «причастности» России к беспорядкам в США
  • РИА Новости

По её словам, такие сообщения «не приживаются даже в западных странах».

«Заявлять, как это сделали некоторые представители Демократической партии США, о том, что «за протестами в Штатах стоят русские, Кремль и Россия», — значит просто не уважать собственный народ или не понимать, что происходит», — отметила она в интервью kp.ru.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона отвергает обвинения в причастности к беспорядкам в Соединённых Штатах.

1 июня бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс в эфире CNN заявила о своих подозрениях по поводу якобы возможной причастности России к беспорядкам в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить