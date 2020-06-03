Россия отвергает обвинения в причастности к беспорядкам в США

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что российская сторона отвергает обвинения в причастности к беспорядкам в Соединённых Штатах.
Россия отвергает обвинения в причастности к беспорядкам в США
  • © Алексей Агарышев
  • РИА Новости

«Никто здесь не злорадствует, все с горечью смотрят за тем, что происходит в Соединённых Штатах», — сказал он.

По его словам, печальным является то, что в ходе демонстраций погибают люди.

«Очень горько, что даже в этой ситуации, когда страна столкнулась со столь серьёзными проблемами, пытаются найти российский след, обвинить Россию в том, что мы якобы вмешиваемся во внутренние дела США, якобы подстёгиваем, что здесь происходит... Это всё неправда», — отметил посол.

Как указал Антонов, происходящее в США является результатом межрасовой и межнациональной политики, которая проводилась в стране.

«Это всплеск, это взрыв противоречий, которые накопились за долгое время. На всё это наложился коронавирус и экономическая ситуация в стране», — добавил он.

Ранее бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс в эфире CNN заявила о своих подозрениях по поводу якобы возможной причастности России к беспорядкам в стране.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова Райс.

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