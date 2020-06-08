Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике достигло 117 103

Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Мексике за прошедшие сутки возросло на 3 484 и достигло 117 103.

«Наличие вируса к настоящему времени было подтверждено у 117 103 человек», — цитирует ТАСС главного эпидемиолога министерства здравоохранения страны Хосе Луиса Аломию.

Отмечается, что в Мексике проведено в общей сложности 336 395 тестов на наличие коронавируса.

Общее число летальных исходов в стране составило 13 699.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о тревожной ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Центральной и Южной Америке.