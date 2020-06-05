В ООН призвали скорее провести встречу «Ближневосточного квартета»

В ООН призвали как можно скорее провести встречу «Ближневосточного квартета» (Россия, США, ЕС и ООН) по палестино-израильскому урегулированию.

Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Я думаю, все выиграют, если это произойдёт как можно скорее», — цитирует его ТАСС.

6 мая министр обороны Израиля Нафтали Беннет подписал разрешение на строительство домов в еврейском поселении Эфрат на Западном берегу реки Иордан. Как заявляли в Госдепе в ноябре 2019 года, США не считают поселения Израиля на территории Палестины противоречащими международному праву.

19 мая Аббас заявил, что Палестина выходит из всех соглашений с США и Израилем.